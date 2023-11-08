مراسل «القاهرة الإخبارية»: قصف مكثف لقوات الاحتلال غرب غزة يلحق دماراً هائلاً

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات مكثفة في غرب قطاع غزة، قبل قليل، ما ألحق دماراً هائلاً بالأبنية في المناطق التي استهدفها القصف.

وأضاف مراسل القناة، في نبأ عاجل، أنَّ الزوارق الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف بكثافة مخيم الشاطئ، مؤكداً أنه: «لا مناطق آمنة بالقطاع.. والاحتلال يستهدف كل الأماكن».

وتابع، «الاحتلال يواصل قصف المخابز والمرافق العامة بغزة، ولا خبز ولا ماء بقطاع غزة.. ومقومات الحياة غير متوافرة».

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ ما يزيد على شهر، مستهدفاً المناطق المدنية بالقطاع والمرافق الحيوية، ما أدى إلى استشهاد الآلاف، أغلبهم من النساء والأطفال.