كتلة الحوار الوطني تلتقي حملة السيسي لعرض برنامجها الانتخابي الافتراضي

قال المهندس باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار الوطني، إنّ الكتلة ستلتقى اليوم، ممثلي حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لعرض برنامجها الانتخابي الافتراضي للمرشح الرئاسي.

وأضاف رئيس الكتلة في تصريح، لـ«الوطن»، أنّ البرنامج الذي عكفت الكتلة على إعداده، يتكون من 66 صفحة تشمل 7 فصول وهي المقدمة، منطلقات البرنامج الرئاسي، الخطوط والمحاور العامة لـ البرنامج الرئاسي، سياسات وآليات تطبيق البرنامج الرئاسي، البرنامج السياسي للمرشح الرئاسي، البرنامج الاقتصادي للمرشح الرئاسي، بالإضافة إلى البرنامج المجتمعي للمرشح الرئاسي والخاتمة.

وأشار باسل عادل إلى أنّ البرنامج يضم 3 محاور رئيسية هي سياسي واجتماعي واقتصادي، موضحاً أنها وضعت بعناية من قبل نخبه من خبراء الاقتصاد من أعضاء الكتلة وباحثين آخرين تم الاستعانة بهم، تتضمن علاج التضخم وزيادة الأسعار ومواجهة الغلاء والسياسات الصناعية والاستيراد والتضخم المستورد، ويقدم حلولا حقيقية للأزمة الاقتصادية.

وأوضحت كتلة الحوار أن لقائها بحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، غدًا، يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها مع مرشحي رئاسة الجمهورية، لعرض برنامجها الانتخابي الافتراضي الذي أعدته لتبني تنفيذه، موضحة أنه حال تبنيه من أكثر من مرشح، ستدعم الكتلة المرشح الأقرب للفوز.