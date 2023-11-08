أوبريت «راجعين» يقترب من 3 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع على يوتيوب

اقترب أوبريت «راجعين» من تحقيق 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد أقل من أسبوع على طرحه، اذ يدعم الأوبريت القضية الفلسطينية ويندد بالاعتداءات المتتالية من العدوان الإسرائيلي على غزة.

أوبريت «راجعين»

وحقق أوبريت راجعين نجاحا كبيرا وإشادات عديدة، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، فمن دولة فلسطين كل من زين وعمر رمال وعصام النجار وسيف شروف ودانا صلاح ووسام قطب، ومن الأردن سيف بطاينة، ومن الكويت فورتيكس، ومن السودان دافنشي، ومن ليبيا فؤاد جريتلي، ومن المغرب سمول إكس، ومن تونس بلطي نورودو، ومن الإمارات غالية شاكر، والثنائي إليانج وراندر من اليمن والسعودية.

كلمات أوبريت «راجعين»

وتقول كلمات الاوبريت: فيها تراب اليوم نسقيه بدموع ودم شهيد.. فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلنا من بحر لنهر، ياما قلنا بكرا أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر.. طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير، حتى نحكي لا ممنوع، سجن حدود وسجن بتعذيب.. وذنبه إيه الطفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد، واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين.