جنازتان وتبرع للهلال الأحمر.. 3 أحداث شغلت الوسط الفني خلال 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث التي شغلت السوشيال ميديا، أبرزها جنازة والدة الفنانة سلوى محمد علي، ونستعرض في السطور التالية أبرزها.

جنازة والدة سلوى محمد علي

شيعت الفنانة سلوى محمد علي أمس جثمان والدتها إلى مثواها الآخير من مسجد النور بالعباسية وحضر الجنازة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنانة بسمة، وسيد رجب والفنانة منال سلامة وأميرة فتحي والمنتج محمد العدل.

وكان المنتج صفي الدين محمود أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة والدة سلوى محمد علي.

وفاة ابن خالة ريهام عبدالغفور

كما أعلنت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة ابن خالتها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى ابن خالتي إسلام حمدي، الفاتحة من فضلكم».

لتنهال تعليقات الجمهور والوسط الفني لمواساتها داعين للفقيد بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.

أحمد فريد يتبرع بعائد لوحاته للهلال الأحمر

وأعلن الفنان أحمد فريد خلال بيان صحفي تبرعه بعائد ثلاث لوحات فنية بعنوان «الصرخة، الحرية، الأمل»، لصالح الهلال الأحمر تضامنا منه مع أهالي غزة الذين يعانون جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 عندما بدأت دولة الاحتلال ما أسمته بـ«عملية السيوف الحديدية» ردًا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها المقاومة.