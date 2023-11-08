وفاة ابن خالة ريهام عبدالغفور.. ونجوم الفن يقدمون التعازي

أعلنت الفنانة ريهام عبدالغفور، وفاة ابن خالتها ظهر اليوم، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دون الإشارة إلى أي تفاصيل تتعلق بأسباب الوفاة أو مكان وموعد صلاة الجنازة.

وكتبت ريهام عبدالغفور، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:« إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى ابن خالتي إسلام حمدي، الفاتحة من فضلكم».

تعازي نجوم الفن

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع منشور ريهام عبدالغفور، وحرصوا على توجيه كلمات العزاء والرثاء لها في وفاة ابن خالتها، من بينهم السيناريست عبدالرحيم كمال، الفنان دياب، خالد سرحان، نجلاء بدر، صابرين، حسام داغر، كريم الحسيني، المخرج كريم العدل، المخرجة شيرين عادل.

دعوات بالرحمة والمغفرة

وحرص عدد من جمهور ومتابعي ريهام من خارج الوسط الفني، على مواساتها في فقدان ابن خالتها، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.