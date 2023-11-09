كندة علوش تتضامن مع غزة: لن تعود الحياة كما عهدناها قبل 7 أكتوبر

ما زالت الفنانة كندة علوش تدعم بشكل يومي القضية الفلسطينية خلال رسائل عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس».

وكتبت كندة علوش قائلة: لن تعود الحياة كما عهدناها قبل 7 أكتوبر‏، لن نعود كما كنا حتى أولئك الذي يبدو وكأنهم لا يكترثون لن يعودوا كما كانوا‏، فالهواء الذي نتنفسه بات أثقل والأرض اهتزت ومالت استقامتها‏، بات للعب الأطفال وضحكاتهم قدسية أكبر وفقدت كل المظاهر والتفاهات معناها، أما الألم فتغير معناه واستقر في عمق القلب للأبد.

لن تعود الحياة كما عهدناها قبل ٧ اكتوبر

لن نعود كما كنا حتى أولئك الذي يبدو وكأنهم لايكترثون لن يعودوا كما كانوا

فالهواء الذي نتنفسه بات أثقل والأرض اهتزت ومالت استقامتها

بات للعب الأطفال وضحكاتهم قدسية أكبر وفقدت كل المظاهر والتفاهات معناها

أما الألم فتغير معناه واستقر في عمق… — Kinda Alloush (@KindaAlloush) November 7, 2023

كندة علوش تطلق حملة دعاء لأطفال غزة

وأطلقت الفنانة كندة علوش، منذ أيام عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «x»، حملة دعاء لصالح أطفال غزة قالت فيها: «نعمل حملة دعاء لغزة فيا ريت تعيدوا نشر هذا الدعاء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم احمي غزة وأهلها اللهم بردا وسلاما على غزة وأهلها ليوصل لأكبر عدد من الناس».