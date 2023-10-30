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كندة علوش تعلن عن إطلاق حملة دعاء لأطفال غزة

كتب:

ياسمين محمود
08:47 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
كندة علوش

كندة علوش

أعلنت الفنانة كندة علوش، عن حملة دعاء لصالح أهل غزة وأطفالها، تضامنا معهم في مواجهة الجرائم الإسرائيلية التي لا تفرق بين طفل وشاب.

وكتبت كندة علوش، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «x» قائلة: «نعمل حملة دعاء لغزة فياريت تعيدوا نشر هذا الدعاء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم احمي غزة وأهلها اللهم بردا وسلاما على غزة وأهلها ليوصل لأكبر عدد من الناس».

كندة علوش تدعم أطفال غزة

ودعمت الفنانة كندة علوش منذ أيام، عبر موقع التدوينات القصيرة «x»، أطفال فلسطين قائلة: «أمر على صور الأطفال الشهداء والمصابين يوميا لكن لا أسمح لعيناي أن تمعن النظر ولا لأذاني أن تسمع أصوات البكاء والصراخ.. ‏أتجاوز الصور بسرعة حتى لا يتخلل الألم إلى العظم ومع هذا لا تفارقني صورهم وأصواتهم طوال الليل والنهار».

‏وأضافت علوش: «إن كنا في منازلنا الآمنة أجبن من تحمل هذا الألم فكيف حال الأهالي تحت النار».

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