أستاذ جراحة عظام: مادة حارقة تقضي على اللحم والجلد في الحالات القادمة من غزة

كشف الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام بكلية طب قصر العيني، عن أوضاع مصابي غزة الذين جاءوا إلى مصر للعلاج، قائلا إن إصابات الحالات جسيمة وتتواجد في مناطق متفرقة من الجسم، وكل الحالات بها حروق بمساحات بأعماق مختلفة فضلا عن الكسور في أماكن مختلفة كالعمود الفقري والأطراف والحوض، علاوة على بتر الأطراف وفقد للحم والعظام والجلد في أماكن كثيرة للغاية.

وجود مادة حارقة تسبب فقدانا في اللحم

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية شيرين عفت عبر فضائية «dmc»، أن هناك احتمالية لوجود مادة حارقة أو الفسفور الأبيض تُحدث فقدانا في اللحم أو العظام أو الجلد، مشيرا إلى أن تلك الحالات تحتاج لجراحات ميكروسكوبية تنتقل من خلالها العضلات والجلد من محاولة لمنع وصول الحالات إلى البتر.

كل الإصابات مصورة

وتابع بأن كل الإصابات سالفة الذكر مصورة، وكل الإصابات جسيمة تفوق الخيال فلا يوجد شخص يعاني من إصابة واحدة، والعمليات للحالة الواحدة تستغرق ساعات طويلة للغاية وتُقام بواسطة عدد كبير من الأطباء في تخصصات مختلفة، مشيرا إلى أن الإصابات تهدد الحياة وكل المحاولات التي يجرى هدفها استبقاء الأعضاء وتغطية اللحم والجلد وتثبت الكسور وهذه الحالات تحتاج إلى مشوار كبير للغاية من العلاج.