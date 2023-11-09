البنتاجون: نفذنا ضربات ردا على استهداف قواتنا في سوريا والعراق

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، بأن ضربات قواتنا الأمريكية تأتي ردا على استهداف القوات الخاصة بالولايات المتحدة في سوريا والعراق.

38 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنّ 38 هجوما طال القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

هجمات البنتاجون

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الجيش نفذ ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها، ردا على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا.

وذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان «هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل ميليشيات مدعومة من إيران والتي بدأت في 17 أكتوبر».

وأضاف أوستن أن «الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأميركية غير مقبولة ويجب أن تتوقف».