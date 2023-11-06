البنتاجون: إصابة 45 جنديا وموظفا في هجمات ضد قواتنا بالعراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إصابة 45 جنديا وموظفا بهجمات ضد قواتها بالعراق وسوريا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

38 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

وذكر البنتاجون، أن 38 هجوما طال القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنها تواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل، في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

البنتاجون يرفض وقف إطلاق النار

أضافت: «لا نؤيد وقف إطلاق النار، لأنه يمنح الفصائل الفلسطينية الوقت لإعادة تنظيم صفوفها، وشن هجمات جديدة، ونعلم أن لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل».

وتابعت: «ندعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، لتمكين المساعدات من الدخول، وكذلك لخروج المحتجزين».