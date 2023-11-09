خبير تحكيمي: إمام عاشور كاد أن يطرد أمام سيراميكا كليوباترا

كشف الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف، عن تصرف غير لائق من إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، في دوري Nile.

خبير تحكيمي: إمام عاشور قام بتصرف غير لائق أمام سيراميكا كليوباترا

وقال ياسر عبد الرؤوف في فقرة تحليل الأداء التحكيمي عبر قنوات «أون تايم سبورتس 1»: «إمام عاشور ارتكب تصرف غير رياضي، في إحدى اللعبات أمام سيراميكا كليوباترا، حيث سقط لاعب الأخير على الأرض، ليقوم عاشور بتصويب الكرة في جسد اللاعب».

وأوضح: «هذا تصرف غير لائق من إمام عاشور، كان لزامًا على الحكم أن يعطيه بطاقة صفراء، وإذا جاءت الكرة في منطقة حساسة للاعب سيراميكا فكان يستحق الطرد».

وشارك إمام عاشور، أساسيًا أمام سيراميكا كليوباترا، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني من المباراة.

الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا في دوري Nile

وانتصر النادي الأهلي على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الثانية من دوري Nile.