عاجل.. إصابة قوية لنجم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

شهدت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي تجمع الفريقين، حاليا، على ملعب المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من النسخة الحالية من بطولة دوري nile، إصابة قوية لكريم الدبيس الظهير الأيسر للمارد الأحمر.

ففي الدقيقة 18، تدخل المهاجم النيجيري جون إيبوكا بقوة على كريم الدبيس محدثا للأخير إصابة قوية على مستوى الوجه.

موقف الفريقين بجدول الترتيب

ويدخل النادي الأهلي المباراة في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري حتى الآن برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بعد خوضه ثلاث مباريات من عمر المسابقة حتى الآن، حيث يسعى الشياطين الحمر إلى مواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب.

على الجانب الآخر، يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب البطولة المصرية الكبيرة، وفي جعبته 7 نقاط إلى الآن.

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