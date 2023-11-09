أحسن فرقة في العالم.. رسالة مؤثرة من زيزو بعد الفوز الدرامي للزمالك على بيراميدز

انعكست الظروف التي يمر بها فريق الكرة بنادي الزمالك، في ظل رحيل المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وإيقاف 3 لاعبين وعرضهم للبيع، على تصريحات أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، عقب الفوز الدرامي على بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر.

رسالة زيزو بعد فوز الزمالك الدرامي على بيراميدز

رسالة مؤثرة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، بعد ساعات قليلة من إطلاق حكم مباراة الزمالك وبيراميدز صافرة النهاية، معلنا فوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح، ليضرب موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر.

«إحنا مخدناش بطولة، بس وصلنا لمرحلة ومكان بظروف إعجازية»، بهذه الجملة بدأ «زيزو» رسالته عبر خاصية «ستوري»، مشيدا بدور الجماهير خلال اللقاء: «إحنا الزمالك عشان عندنا جمهور يهز الجبل، جمهور يخلي الواحد يصدق إنه أحسن فرقة في العالم حتى لو ده مش حقيقة».

ماذا قال زيزو لجماهير الزمالك بعد الفوز على بيراميدز في كأس مصر؟

وأكد زيزو في رسالته «ربنا بيرسملك الطريق الصعب علشان يطلعك في نظر الناس بطل، بيحط في كل الظروف المستحيلة علشان يوريك إنه موجود لو خدت بالأسباب واجتهدت»، واختتم: «شكرا لكل واحد كان موجود النهارده تستحقوا تفرحوا».

رسالة زيزو التي انتشرت عبر موافع التواصل الاجتماعي سريعا، وصفها رواد السوشيال ميديا بأنها «من القلب»، حيث كتب أحد المشجعين: «كلام زيزو حقيقي طالع من القلب علشان كده واصلنا والكل مبسوط بيه»، بينما علق آخر: «كلام طالع من أعماق القلب، لاعب ابن أصول».

ودخل الزمالك مواجهة بيراميدز في ظروف عصيبة، بعد أيام من إقالة أوسوريو، وإيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، ليتمكن من تحقيق ريمونتادا في الوقت الأصلي الذي انتهى بالتعادل 3 - 3، قبل أن يحسم اللقاء بركلات الترجيح.