مطار مرسى علم يستقبل 5 آلاف سائح من 8 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، نحو 5 آلاف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات على متن 25 رحلة طيران سياحية من مطارات 8 دول اوروبية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

كشف أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 25 رحلة طيران سياحية تقل حوالي 5 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية من 8 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وإنجلترا والنمسا، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الرحلات الألمانية هي أكثر الرحلات السياحية وصولا.

شتاء دافئ في مرسى علم

وأشار إلى انتعاش السياحة في مرسى علم تزامنا مع وصول 147‪ رحلة طيران سياحية على مدار الأسبوع الجاري أقلت نحو 30 ألف سائح من مختلف الأسواق السياحية الأوروبية مع بدء موسم السياحة الشتاء في أوروبا ورغبة السياح الأجانبفي قضاء شتاء دافئ على شواطئ مرسى علم..