مطار مرسى علم يستقبل 5 آلاف سائح من 8 دول أوروبية
كتب:
شاذلى عبدالراضي
08:05 ص | الخميس 09 نوفمبر 2023
وصول السياح َمطار مرسي علم
يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، نحو 5 آلاف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات على متن 25 رحلة طيران سياحية من مطارات 8 دول اوروبية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.
مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح
كشف أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 25 رحلة طيران سياحية تقل حوالي 5 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية من 8 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وإنجلترا والنمسا، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الرحلات الألمانية هي أكثر الرحلات السياحية وصولا.
شتاء دافئ في مرسى علم
وأشار إلى انتعاش السياحة في مرسى علم تزامنا مع وصول 147 رحلة طيران سياحية على مدار الأسبوع الجاري أقلت نحو 30 ألف سائح من مختلف الأسواق السياحية الأوروبية مع بدء موسم السياحة الشتاء في أوروبا ورغبة السياح الأجانبفي قضاء شتاء دافئ على شواطئ مرسى علم..