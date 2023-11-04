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مطار مرسى علم يستقبل 10 آلاف سائح على متن 48 رحلة طيران

كتب:

شاذلى عبدالراضي
04:32 ص | السبت 04 نوفمبر 2023
سياح في مرسي علم

سياح في مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي ما يقرب من 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 48 رحلة طيران، من المقرر وصولهم على مدار اليوم السبت، قادمين من مطارات 10 دول أوربية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. 

مطار مرسي علم يستقبل 48 رحلة طيران 

وأشار إيهاب شكري، عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، تبين وصول 10 آلاف سائحين أجانب اليوم السبت على متن 48 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات بولندا وإيطاليا والتشيك وألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا وهولندا وسلوفاكيا. 

انتعاش السياحة في مرسى علم 

وأكد شكري، أن ذلك ضمن 147 رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري، لافتا إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسي علم تزامنا مع بدء موسم السياحة الشتاء في أوروبا، وتطلع الآلاف من السياح لقضاء إجازة شتاء دافئ على شواطئ مرسى علم الخلابة بخلاف الأجواء الباردة في الدول الأوروبية، التي تصل إلى حد الجليد في بعض المدن.

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بقلم شاذلى عبدالراضي