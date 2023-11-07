اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 13 رحلة طيران قادمة من 6 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 13 رحلة طيران قادمة من مطارات 6 دول أوروبية، تقل حوالي 2500 سائح أجنبي من جنسيات مختلفة، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وستكون فرق العلاقات العامة في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، مع تسهيل إنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول والاستقبال.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات يبين وصول 13 رحلة طيران على متنها حوالي 2500 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات الأجنبية، قادمة من مطارات 6 دول أوربية، هي: ألمانيا وإيطاليا وبولندا وبلجيكا ولوكسمبرج وسويسرا، وذلك ضمن 147 رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري.

استقبال السياح بفنادق مرسى علم

ولفت عثمان في تصريحات لـ «الوطن» إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية، والعمل على راحة السياح وتنظيم رحلات سياحية وبرامج متنوعة ومسابقات ترفيهية واستعراضية وحفلات ومهرجانات الشواطئ بصفة يومية، بغرض تنشيط السياحة علي شواطئ مرسى علم.