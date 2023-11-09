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البنتاجون: موقفنا من الحرب في غزة لم يتغير

كتب:

مريم جاد
04:46 ص | الخميس 09 نوفمبر 2023
وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، بأن موقف الولايات المتحدة من الحرب في غزة لم يتغير.

وأضاف البنتاجون أن ضرباتهم في سوريا لتعطيل قدرات من هاجموا قواتهم بالمنطقة وأنهم قلقون من إسقاط الحوثيين لمسيرة أمريكية.

وتابع البنتاجون: «إجراءاتنا الدفاعية أثبتت فعاليتها في الدفاع عن قواتنا»، لافتة إلى أنهم لن يترددوا في استخدام القوة العسكرية لحماية قواتهم.

وأكدت أن إيران تتحمل مسؤولية الهجوم على قواتهم بالمنطقة، قائلة: «نتوقع أن توجه إيران وكلاءها بعدم مهاجمة قواتنا ولا تأكيد بوجود إيرانيين بالمواقع التي ضربناها في سوريا».

هجوم على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

وفي ذات السياق، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية «البنتاجون»، أنّ 38 هجوما طال القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

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بقلم مريم جاد