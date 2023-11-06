«شباب الإسكندرية» تطلق مشروعا لتعليم طلاب المدارس الذكاء الاصطناعي

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه جرى إطلاق مشروع برامج تطبيقية لدعم ومعالجة منهجية علوم البيانات، لدى تلاميذ المدارس الفنية تحت شعار «Al Brains»، لعدد 4000 مشارك بمحافظات «المنيا، القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية» خلال العام المالي 2023/2024، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

أهداف المشروع

وأوضحت «الشريف» أنّ الهدف من المشروع، تدريب التلاميذ على المهارات المعرفية والأساسية لمواكبة ثورة التكنولوجيا الحديثة وأهميتها في شتى المجالات، وربط بين ما ورد بالمنهج الدراسي لتلاميذ المدارس الفنية والتكنولوجيا الحديثة، لتأهيلهم لسوق العمل، وتعلم مفهوم الترميز «الذكاء الاصطناعي» وتأهيلهم لكليات التكنولوجيا الحديثة.

‏

آليات تنفيذ المشروع

‏وأشارت «الشريف» إلى أن آليات تنفيذ المشروع، إعداد منهج للذكاء الاصطناعي مخصصا لتلاميذ المدارس الفنية، وستوضع الاستمارة الخاصة بالمشاركة على موقع وزارة الشباب والرياضة، موقع وزارة التربية والتعليم، ومواقع المديريات، وستُعقد مقابلات شخصية لاختيار التلاميذ المشاركين طبقًا للشروط الموضوعة، فضلا عن تنفيذ ورش تعليمية تطبيقية للذكاء الاصطناعي داخل الأماكن المجهزة لتنفيذ البرنامج، وتنفيذ ورش تثقيفية أون لاين خلال فترة التدريب.