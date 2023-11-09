7 تغييرات في جسمك تشير لإصابتك بمرض خطير.. اذهب للطبيب فورا

قد تلاحظ تغيرات في جسمك ولا تعرف سببها، ولكن مع إهمالها قد تصاب بأمراض خطيرة، إذ قالت دراسة جديدة، أن هناك بعض التغيرات التي تحدث في الجسم تشير إلى إصابة صاحبه بالتهاب الأمعاء والقولون التقرحي، ويمكن أن تحدث تلك التغيرات قبل 8 سنوات من تشخيص المرض.

أعراض تشير لإصابتك بمرض خطير

ووفق موقع «مايوكلينك» الطبي، فإن التهاب المعدة، هي عدوى معوية لها مؤشرات وأعراض مثل الإسهال المائي وتقلُّصات المعدة والغثيان أو القيء، والحُمَّى في بعض الأحيان، ووجد باحثون أمريكيون أن نحو 20 ألف شخص مصابين بمرض التهاب الأمعاء من بين 4.6 مليون شخص تم فحص سجلاتهم في الدراسة.

وذكرت الدراسة الحديثة التي نشرت نتائجها مجلة Cell Reports Medicine، أن الباحثين وجدوا تغيرات كثيرة في جسم الإنسان قد يشعر بها قبل 8 سنوات من تشخيصه بالإصابه بالتهاب الأمعاء، بينها تغيرات في سلسلة من المعادن والخلايا في الدم، وعلامات مثل الكالبروتكتين البرازي، وهو جزيء يتم إطلاقه في الأمعاء أثناء الالتهاب.

التهاب الأمعاء والقولون التقرحي

كما وجد الباحثون أنه من بين العلامات التي تدل على إصابتك بالتهاب الأمعاء هي حدوث إسهال مائي غير دموي، والغثيان أو القَيء أو كلاهما، تقلصات وآلام في المعدة، وحمى خفيفة متكررة، فضلًا عن التغيرات في القناة الهضمية.

من جانبه أكد الدكتور محمد الغايش، أخصائي الجهاز الهضمي، أنه يجب عليك زيارة الطبيب فورًا إذا ظهرت عليك أعراض مثل عدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل في المعدة لمدة 24 ساعة، وحال معاناتك مع الجفاف، مثل العطش المفرط وجفاف الفم، فضلًا عن وجود دم في البراز أو لون البول شديد الإصفرار أو ضعف البول أو انعدامه.

كما يجب عليك زيارة الطبيب إذا تعرضت لقيء أو إسهال لأكثر من يومين، وإذا شعرت بألم شديد في المعدة، ووفق «مايو كلينك» الطبي، فإنه لا يوجد علاجٌ فعَّال لالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، لكن يوصى بتجنب الطعام الملوث وغسل اليدين.