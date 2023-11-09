إصابة سائق إثر انقلاب سيارة نقل بالشيخ زايد

أصيب سائق في حادث تصادم بدائرة القسم، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث ومصاب بدائرة القسم.

انقلاب سيارة نقل وإصابة سائقها

وانتقل المقدم كريم سمير، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث وتبين أنّه في أثناء سير سيارة نقل بمقطورة اختلت عجلة القيادة في يد قائدها ما أدى إلى انقلابها وإصابة قائدها 40 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفعت آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.