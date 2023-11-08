مصرع مسن في حادث تصادم بطريق «مصر - إسكندرية»

لقي مسن على المعاش مصرعه في حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية بدائرة القسم، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بطريق مصر إسكندرية بدائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم كريم سمير رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها شخص 50 سنة اصطدم بمسن على المعاش 60 سنة أثناء عبوره نهر الطريق مما أدى إلى وفاته في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها ، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم كريم سمير رئيس المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن