تفعيل مبادرة «تمي بلا أمية» في الدقهلية

عقدت رئاسة مجلس ومدينة تمي الأمديد، اجتماعًا بالتعاون بين رئاسة مركز المدينة والهيئة العامة لتعليم الكبار الذي يهدف لتفعيل مبادرة «تمي بلا أمية» والذي عقد داخل مجلس المدينة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية.

قال سيد النخيلي، رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، في بيان، إن الاجتماع عقد بالتعاون مع الإدارات المعنية لإعادة تفعيل مبادرة «تمي الأمديد بلا أمية»، للحديث عن أهمية المبادرة في حياة الأميين في ظل تحول الدولة لبناء مجتمع خالي من الأمية، ودورها في تعديل وبناء سلوك حضاري للمواطنين.

وناقش المجتمعون وضع خطط مستقبلية عن وضع شروط ولوائح لفتح فصول محو أمية في نطاق مركز المدينة وكيفية وضع المناهج والتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتقليل نسبة الأمية داخل المدينة وهناك خطة لإمداد هذه المبادرة في نطاق المحافظة للقضاء على الأمية لتصبح الدقهلية خالية منها.

تقديم الدعم

وأكد رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، أنه يحرص على تقديم وتوجيه كافة أوجه الدعم لتحقيق كافة الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني لتنفيذ برامج محو الأمية وخفض معدلات الأمية وبعد الانتهاء من كل الإجراءات المطلوبة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمجتمع المدني سنبدأ فورا بتشغيل المبادرة وهذا الاجتماع من أجل الوعي ونشر فكرة هذه المبادرة.