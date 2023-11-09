انخفاض أسعار 3 سلع في الأسواق اليوم.. أبرزها «السمسم»

انخفضت أسعار عدّة منتجات بشكل ملحوظ اليوم، وفق ما كشفته البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، وأبرزها «الفول الصحيح السائب، والذرة، والسمسم».

انخفاض أسعار الفول الصحيح

وأوضحت بوابة الأسعار، انخفاض أسعار الفول الصحيح السائب الذي وصل حاليا إلى 39 جنيها، بانخفاض 2.68 جنيه للكيلو، حيث وصلت نسبة الانخفاض لـ6.56%.

وعن أسعار الذرة الصفراء، انخفض سعر الشيكارة منها بواقع 80 جنيها حتى باتت تباع حاليا بسعر 650 جنيها للشيكارة، فيما بلغت نسبة الانخفاض 10.97% من السعر الأصلي للسلعة.

انخفاض أسعار السمسم الأبيض

وفيما يخص سعر السمسم الأبيض، وصل سعره خلال الفترة الراهنة إلى 121.92 جنيه للكيلو، حيث انخفض لما كان عليه بواقع 20.27 جنيه في الكيلو الواحد، ووصلت نسبة الانخفاض لـ14.26%.

يذكر أنّ بوابة الأسعار المحلية والعالمية تعرض أهم السلع في السوق من خلال 9 مجموعات سلعية، وهي «السلع الأساسية، الخضراوات، الفاكهة، الحبوب والبقوليات، الألبان ومنتجاتها، اللحوم والدواجن، الأسماك، مواد البناء، الأسمدة»، ويتم عرض بعض السلع في البورصات العالمية، فضلًا عن عرض بعض الأخبار والإصدارات في ذلك الصدد.