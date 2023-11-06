«الزراعة»: آخر موعد لزراعة الفول البلدي منتصف نوفمبر الجاري

طالب مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المزارعين بعدم زراعة الفول البلدي بعد منتصف شهر نوفمبر الجاري، والالتزام بموعد الزراعة للحصول على إنتاج جيد حيث يرتبط الإنتاج بالعوامل الجوية ونشاط الآفات وظهور الأمراض الكامنة في التربة وتتسبب في خسارة الإنتاج.

الالتزام بمواعيد الزراعة يمنع حدوث مشاكل في مرحلتي الإزهار وعقد وتكوين الثمار

وأوضح المركز، في تقرير له، اليوم الاثنين، أن مخالفة مواعيد الزراعة يؤدي لزيادة النشاط الحشري خاصة حشرتي المن والذبابة البيضاء، كما توجد علاقة بين انتشار الأمراض الفيروسية وموعد الزراعة، والالتزام بالمواعيد المناسبة وعدم التأخير أو التعجيل بالزراعة يمنع حدوث مشاكل في مرحلتي الإزهار وعقد وتكوين الثمار.

أهم أصناف زراعة الفول

ولفت المركز، إلى أن أهم الأصناف هو «سخا 1» الذي يمتاز بمقاومته لأمراض التبقع البنى والصدأ، كما أنه مبكر النضج وتجود زراعته في كل محافظات الوجه البحري ومصر الوسطي، وهو نبات قوي متوسط التفريع بذوره متوسطة الحجم، أما جيزة 716 فهو يتميز بمقاومته لأمراض التبقع البني والصدأ وهو مبكر النضج ويصلح لأغراض التكثيف المحصولي ومقاوم للرقاد، كذلك جيزة 843 وهو صنف مستنبت بالتهجين مقاوم للهالوك.

الأصناف الحديثة للزراعة

وأوضح أنه من بين الأصناف الحديثة للفول يوجد صنف مصر 1 وهو مستنبت حديثًا مقاوم للهالوك، ويمكن زراعته في محافظات جنوب الدلتا بالإضافة إلى مصر الوسطي والعليا وهو مقاوم للرقاد ويبدأ الإزهار بعد 55 إلى 60 يومًا من الزراعة، كذلك يوجد صنف نوبارية 1 وهو صنف جديد مستنبط حديثًا مقاوم لأمراض التبقع البني والصدأ وتجود زراعته في الأراضي الجديدة.