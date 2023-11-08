أسعار البيض اليوم الأربعاء 8-11-2023... كرتونة «الأبيض» بـ123 جنيها

حافظت أسعار البيض اليوم الأربعاء 8-11-2023 في الأسواق والمحلات على ثباتها التي عليه منذ بداية الأسبوع الجاري، في ظل أنَّ الفترة الحالية تشهد توازناً قائم بين العرض والطلب، كما أن هناك توقعات بتراجع أسعار البيض في الأسواق خلال الفترة المقبلة، نظراً لأن الفترة الحالية تشهد انخفاضات مستمرة للأعلاف مما يعكس بالإيجاب على أسعار الدواجن والبيض.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار البيض اليوم الأربعاء 8-11-2023 في الأسواق والمحلات والتي جاءت كما يلي:

أسعار البیض الیوم

- يبلغ سعر البيض الأبيض اليوم الأربعاء داخل المزرعة 115 جنيهًا.

أسعار البیض الأحمر

- كما يسجل سعر البيض الأحمر في المزرعة 122 جنيهًا.

أسعار البیض البلدي

- فيما وصل سعر البيض البلدي اليوم الأربعاء في المزرعة إلى 146 جنيهًا.

سعر كرتونة البیض الیوم

- وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأحمر تبلغ اليوم الأربعاء في الأسواق 125 جنيهًا.

- كما تتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات ما بين 120 و123 جنيهًا.

- فيما تسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية 146 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت تشهد اليوم الأربعاء استقراراً ملحوظاً في الأسواق ليتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 27 و27.5 جنيه للشراء فيما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 10 و11 جنيهًا، كما يتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 14 و15 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 16 و17 جنيهًا.