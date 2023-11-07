تدشين 14 قافلة طبية لعلاج أمراض العيون في مدارس منوف وأشمون

أناب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، محمد موسى نائب المحافظ، لتدشين فعاليات القافلة الطبية للعيون بمدرسة الشهيد سامح طاحون بشما بمركز أشمون، والتي نظمتها جمعية الليونز الدولية، للكشف عن مشاكل الإبصار لدى طلاب المدارس تزامناً مع اليوم العالمي للإبصار.

الكشف على الطلاب في مدراس المنوفية

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الليونز أنه من خلال التنسيق مع مديريات التربية والتعليم والصحة بمحافظة المنوفية ، قامت الجمعية بعمل مسح أولي علي قياس حدة الإبصار واكتشاف الأمراض الظاهرة للعيون بواقع 273 مدرسة ومعهد أزهري بمركزي أشمون ومنوف، كما تم فحص أكثر من 250 ألف طالب بنهاية شهر أكتوبر 2023، مما أسفر عن تحديد 8 آلاف تلميذ يعانون من مشكلات بصري، مشيرا إلى البدء في تنظيم 14 قافلة طبية موزعة علي قرى مركزي أشمون ومنوف خلال الفترة من 5 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 3 أسابيع.

عقد محاضرات توعوية

وتضم القوافل فريق طبي محترف ومدعم بأحدث الأجهزة لإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة للعيون وتوزيع المستلزمات العلاجية اللازمة للحالات المرضية وتجهيز النظارات الطبية للحالات المستحقة وتسليمها للطلاب بالمجان ، بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة ، لافتاً أن القوافل الطبية تتضمن عقد محاضرات توعوية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس لتعريف بمشاكل الأبصار وطرق الوقاية منها.