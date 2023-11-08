تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالي مطروح 23 نوفمبر.. تضم 8 تخصصات

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنظيم مديرية الشؤون الصحية ومديرية التربية والتعليم، قافلة طبية لتقديم الرعاية الطبية الشاملة للمواطنين في المناطق النائية، بشرق وغرب مرس مطروح لسكان النجوع في الصحراء.

وقال محافظ مطروح، إنّ القافلة الطبية تعمل على مدار ثلاثة أيام بداية من يوم 23 نوفمبر الجارى، وتتضمن إجراء كشوفات طبية ومعمل تحاليل، وصرف علاج بالمجان وذلك في جميع المناطق المستهدفة.

تخصصات طبية للكشف على سكان الصحراء

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنّ القافلة الطبية تضم تخصصات متنوعة وهي «الأطفال، والباطنة والجلدية، والأنف والأذن، والنسا والتوليد، والأسنان، والجراحة والرمد»، في مدرسة أحمد عرابي بقرية المثاني بمدينة النجيلة في الكيلو 50 غرب مطروح، وفي مقر مدرسة محمود خليل بمركز الضبعة، ومدرسة أبو بكر الصديق بمركز الحمام، وفي مدرستي زاهر جلال، وعادل الصفتي والمدرسة الفكرية بحى الزهور بالكيلو 4.

تيسير إجراءات عمل القافلة

ووجه محافظ مطروح، بتيسير إجراءات عمل القافلة مع تذليل كافة المعوقات لتقديم خدمات طبية لائقة بأهالي مطروح.