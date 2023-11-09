«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية مجانية في قرية «الوقدة» بسوهاج

أطلقت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج قافلة طبية مجانية، لمدة يومين، لتقديم خدمة طبية شاملة للمواطنين الأولى بالرعاية بالوحدة الصحية بقرية «الوقدة».

خدمات القافلة الطبية بسوهاج

تبدأ القافلة الطبية المجانية عملها صباحا بالساعة 8 صباحا وتستمر حتى نهاية اليوم، وتضم عدة تخصصات طبية مختلفة، فضلا عن خدمات التحاليل والأشعة، وتوزيع الأدوية مجانا للمرضى، والتوعية والتثقيف، ويجرى عقد ندوات للتثقيف الصحي والتوعية.

تخصصات القافلة الطبية

وتوجه مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج أسبوعيا قافلة أو قافلتين إلى إحد قرى مبادرة «حياة كريمة» تضم القوافل 8 تخصصات طبية، هى «باطنة، جراحة العامة، نساء وتوليد، عظام، والرمد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة».