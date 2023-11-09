أستاذ في العلوم السياسية: مصر طرف أساسي في كل تطورات القضية الفلسطينية

قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إنّ رؤية مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابتة حيث تتبناها منذ تأجج الصراع العربي الإسرائيلي حتى يومنا هذا في ظل التطورات المختلفة للقضية.

مصر الحاضنة السياسية والدبلوماسية والإنسانية لفلسطين

وأضاف سلامة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «مصر كانت الطرف الأساسي في كل هذه التطورات، وكانت الحاضنة السياسية والدبلوماسية والإنسانية لفلسطين، والمبدأ الأساسي الذي استقرت عليه الدبلوماسية المصرية أو السياسة المصرية هو حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بحيث تكون لفلسطين دولة عاصمتها القدس الشرقية».

مصر في قلب الصراع العربي الإسرائيلي

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس: «مصر في قلب الصراع العربي الإسرائيلي ولم تخرج من دائرة هذا الصراع منذ تأججه حتى يومنا هذا، رغم أن هناك اتفاقية تسوية بين مصر وإسرائيل، ولكن هذه الاتفاقية أنهت حالة الحرب ولكنها لم تنهِ حالة الصراع، بدليل ما شهدناه من تهديدات إسرائيلية بالتهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء وهذا يدل على أن مصر مازالت مستهدفة».