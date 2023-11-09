إعلامية فلسطينية: «الاحتلال الإسرائيلي» يسرق المصوغات الذهبية للنازحين في غزة

أكدت الإعلامية الفلسطينية إيمان بعلوشة، أهمية وقف الحرب في غزة، ومن ثم التطرق لمسألة من يحكم الأرض فيما بعد، إذ يتزايد أعداد الشهداء بالمئات يوميا، لافتة إلى أن إجمالي عدد الشهداء وصل إلى 11 ألفا، كما أن قوات الاحتلال تسرق حتى ذهب النازحين وتضيق الخناق عليهم.

ضرورة وقف إطلاق النار

وأضافت «بعلوشة»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «DMC»: «بدون وقف الحرب واستمرا ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين، لمن ستدخل المساعدات! ومن سيحكمون!»، مستطردة أن هناك أكثر من 50 ألف مواطن فلسطيني نزوحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه سيرا على الأقدام بدون تأمين، كما أن قوات الاحتلال تمنع النازحين من حمل أي أغطية أو ملابس أو حمولات، إذ أن الدبابات تقف على الطريق ولا تترك مواطن فلسطيني يمر ومعه أغراضه.

ممارسات وحشية من قبل قوات الاحتلال

وتابعت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرد النازحين من كل متعلقاتهم الشخصية سواء ملابس أو ذهب أو أغطية، وتتركهم يمرون بالملابس التي يرتدونها فقط، مشيرة إلى أن النازحين يقطعون من 10 كيلومترات لـ20 كيلومترا سيرا على الأقدام دون مراعاة للحالة الصحية والأطفال وغيره، مؤكدة أن قوات الاحتلال تقصف النازحين وتمنع وصول المساعدات للمصابين والقتلى.