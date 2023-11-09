باحث: التظاهرات بالولايات المتحدة قللت من حدة الخطاب الأمريكي تجاه غزة

قال الكاتب والباحث السياسي محمد العالم، إنّ للتظاهرات أثر كبير على الداخل الأمريكي والسياسة الأمريكية لأنّها أوضحت أنّ جموع الشعب الأمريكي لم تتفق على رد الفعل المبالغ فيه من إسرائيل تجاه غزة.

رد فعل انتقامي من فلسطين

وأضاف العالم، خلال مداخلة هاتفية لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ رد الفعل الانتقامي من إسرائيل ظهر جليًا للشعب الأمريكي، كما ظهر أنّ المدنيين هم من يتحملون العبء حاليًا، وبدأت أعداد كبيرة منهم تغيير نظرتها عن الأحداث.

تظاهرات ليهود متضامنين مع فلسطين

وتابع: «كذلك خرجت مظاهرات ليهود لا يؤيدون فكرة الدولة الإسرائيلية، وكذلك بعض الاستقالات الرسمية في الخارجية الأمريكية، إضافة إلى الضغط العربي، وكل هذه الأمور قلّلت من حدة الخطاب الأمريكي، الذي كان حادًا جدًا فيما سبق، لكن بدأ هذا الخطاب في الانخفاض كأنهم يريدون انخفاض الأزمة».