مدرسة ببني سويف تكرم طالبا في الابتدائية أعاد مبلغا ماليا عثر عليه

كّرمت إدارة مدرسة في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، تلميذًا بالصف الأول الإبتدائي، تقديرًا لأمانته عقب إعادته مبلغ مالي عثر عليه داخل المدرسة، وسلمه إلى الإدارة.

العثور على مبلغ مالي داخل مدرسة خاصة في بني سويف

كان التلميذ «محمد مؤمن العمدة» مقيم بقرية الشقر بمركز الفشن، جنوب بني سويف، بالصف الأول الابتدائي بمدرسة سان مارك بالفشن، عثر على مبلغ من المال داخل المدرسة، وسلمها لمديرة المدرسة، التي سلمته لصاحبه.

أمانة طالب بالصف الأول الابتدائي

وشكرت إدارة مدرسة سان مارك بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، التلميذ وكرمته لأمانته وأخلاقه الرفيعة، وتشجيعًا لتلاميذ المدرسة على التحلي بالأمانة والنزاهة، موجهة الشكر للتلميذ وأسرته التي غرست فيه القيم الإنسانية الإيجابية، متمنيةً له له دوام النجاح والتوفيق في حياته.