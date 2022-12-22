أمانة طالب في الإسكندرية.. وجد «أيفون 7» وأعاده لصاحبه: الكلية كرمته

في خطوة تجلت فيها معاني الأمانة، عثر عمر محمد عبدالرحمن القاضي، طالب بكلية التربية الرياضية بنين في أبو قير التابعة لجامعة الإسكندرية، على هاتف «أيفون 7 بلس»، أحد الهواتف الذكية غالية الثمن، الذي يصل ثمنه إلى قرابة 10 آلاف جنيه، إلا أنه فور عثوره عليه توجه سريعا إلى إدارة الأمن لإيجاد صاحبه، وهو ما تم بالفعل ليعيد الروح في جسد صاحبه الذي كان يبحث عنه في كل مكان.

تلك الخطوة تبعها تكريم الدكتور محمد بلال عميد الكلية، للطالب الأمين بتسليمه الميدالية الرسمية للكلية.

عميد الكلية: كرمنا الطالب بميدالية الرموز

وقال عميد الكلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الطالب بمجرد عثوره عليه لم يفكر مرتين؛ إذ توجه إلى الإدارة، لافتا إلى أن تكريمه جاء قويا في الكلية، وذلك عبر الميدالية الرسمية للكلية، وهي التي تعطى لرموزها.

وأوضح «بلال» أن التكريم جاء لتشجيع كل طلاب كلية التربية الرياضية، على التعامل بإيجابية في كل ما يخص المجتمع وتدعيم الأخلاقيات، والتي بدورها تلغي أي سلوكيات سلبية، لافتا إلى اعتزازه بهذا النموذج الرائع من شباب الكلية.