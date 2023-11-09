خبير عسكري: إسرائيل تعرضت لفشل كبير منذ الهجوم على غزة في 7 أكتوبر

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ ما يحدث في غزة «حرب غير متماثلة»، إذ تدور بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وطرف لا يمتلك جيشا، وبالتالي فإنها تقاس بقدرة كل طرف على الوصول إلى مراكز الثقل للطرف الآخر.

مراكز الثقل عند إسرائيل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «مراكز الثقل عند إسرائيل هي التسليح وإحداث خسائر بشرية، وإسرائيل لا تستطيع الوصول للمقاتلين أو معرفة إمكانياتهم وتسليحهم رغم الاقتحامات والعدوان».

العبرة ليست بدخول قطاع غزة

وتابع: «العبرة ليست بدخول قطاع غزة، ولكن بالقدرة على الاستمرار والخسائر الضخمة، والعدوان الإسرائيلي لن يستطيع تحقيق أهدافه، ومن ضمن مراكز الثقل عند الفلسطينيين هو أنهم يقبلون التضحيات الضخمة».

وأكد: «في بداية الحرب، تعرضت إسرائيل لمشكلة كبيرة وهي فشل الاستخبارات، وباستمرار الحرب لم تستطع إسرائيل الوصول إلى مقاتلي حماس والقبض عليهم وقتلهم أو تدمير سلاحها، وأرى أن إدارة العمليات من الجانب الإسرائيلي سيئة».