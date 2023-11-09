عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الغرب يتعامل بازدواجية مع القضية الفلسطينية

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدول الغربية التي تستخدم ورقة حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول النامية أو الصغيرة وتمارس ضغوطا غير مبررة في أحيان كثيرة، والتي توجه الاتهامات لبعض الدول بأنها تمنع التظاهر، هي التي منعت التظاهر ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومنعت الاعتصامات وألقت القبض على مناصري القضية الفلسطينية.

الدول الغربية لم تدين الجرائم الإسرائيلية

وأضاف شيحة في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «الدول الغربية لم تدين الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، وكذلك التهجير القسري والمخالفات الواضحة لاتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربعة، أي أنها تعاملت بازدواجية».

الدول الغربية تشعر بالخجل من الرأي العام

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «هذه الدول تشعر بالخجل الشديد من الرأي العام لديها، حيث كشف الرأي العام توجه الحكومات في الغرب، وتتعامل دائما على أنها تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فقد وجهت الشعوب الاتهامات لهم».