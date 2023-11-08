مساعد وزير الخارجية الأسبق: عدم حل قضية فلسطين يؤدي إلى فوضى الشرق الأوسط

قال السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما يجري في قطاع غزة رغم المعاناة الشديدة كان في صالح إلقاء الضوء على القضية الفلسطينية ووضعها على صدارة الأجندة الدولية.

خطورة حكومة الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح عزت سعد خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج المشهد، المذاع على فضائية ten، مساء الأربعاء أن قمة العلمين التي عقدت قبل عملية طوفان الأقصى شهدت إطلاق الكثير من التحذيرات بأن الحكومة المتطرفة الإسرائيلي التي تضم مجموعة من المجرمين ستقود إلى كارثة، مشيرًا إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي حول القضية الفلسطينية كان مخزيًا للغاية.

رفض أي حل يضر بقطاع غزة

ولفت إلى أن أي حل للقضية الفلسطينية يٌعيد الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى لقطاع غزة أو يؤدي إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه فهو مرفوض، مشيرًا إلى أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون شاملاً ، وليس قاصرًا على فلسطين فقط، ويجب أن يشمل مرتفعات الجولان السورية والأراضي اللبنانية المحتلة.

وشدد على أن ما حدث في قطاع غزة يجب أن يكون مقدمة لإعداد نظام إقليمي يحافظ على استقرار المنطقة، لأن استمرار القضية الفلسطينية بدون حل سيؤدي إلى الفوضى في الشرق الأوسط.