«الدقهلية» تشن حملات لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء

أعلنت مراكز الدقهلية عن شن حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة وتمكنت من ضبط وإزالة عدد من المخالفات.

حملات لإزالة التعديات بالدقهلية

وفي رئاسة مركز ومدينة بلقاس صادرت الأستاذة غادة الحمادي رئيس المدينه اليوم الخميس جرارًا محملًا بالطوب الطفلي داخل المدينه، لمنع أي أعمال بناء مخالف وأي تعد على الأراضي الزراعية.

وأشارت إلى أن الحملات جاءت في إطار توجهات الدولة للتعامل مع ملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء.

وفي مركز المنزلة قام المهندس السيد عبد السلام رئيس مجلس المدينة بإزالة سمل خرسانى مخالف بعزبة الطعايمة بالتصدى لكل أشكال البناء المخالف أو على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات، مساحة 160مترًا وذلك بمعدات رئاسة المركز، وتم ازاله المخالفة كليا وعرض المخالف على النيابة العسكرية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

كما جرى رفع الإشغالات من ميدان الأنصاري وميدان الجرايحي من هلال ضرورة التواجد الميداني المستمر بين المواطنين لتنفيذ طلباتهم وضبط الشارع ورفع كافة اشكال التعدي والإشغالات من الطرقات والشوارع والميادين، والتصدي بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة تعديات الباعة الجائلين والمحال المتعديه على حرم الطريق و تم فتح الميادين أمام الحركة و المرور و اخلاءها من الباعة الجائلين.