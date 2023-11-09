«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» حول دعوة مصر لوقف إطلاق النار في غزة

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم يارا مجدي على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار على قطاع غزة، بعنوان «السيسي لمدير المخابرات الأمريكية: يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة».

سياسة مصر حول القضية الفلسطينية

وقال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إنّ مصر أوضحت سياستها الثابتة ورواسخها المتعلقة بالقضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة في غزة، والتي تتمركز حول 3 محاور وهي وقف التصعيد، وقف إطلاق النار، إحداث هدنة ودخول المساعدات لقطاع غزة، مشيرا إلى أنّ مصر ترفض تماما مسألة التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية وممارسة سياسة العقاب الجماعي.

سياسة العقاب الجماعي

وأضاف «زلطة»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، أن سياسة العقاب الجماعي تعكس ما يمارسه نظام الاحتلال الإسرائيلي من وحشية وإبادة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالفعل تصفية القضية الفلسطينية.