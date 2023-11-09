ما حجم المساعدات المقدمة من مصر إلى غزة؟.. تفوقت على الدول الأخرى

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان «مصر قدمت مساعدات إنسانية بما يعادل أكثر من ضعف ما قدمه العالم لسكان غزة».

جهود مكثفة بذلتها الدولة المصرية

وأوضح التقرير أن هناك جهود مكثفة بذلتها الدولة المصرية لتقديم المساعدات الموجهة لقطاع غزة، منذ اللحظات الأولى لبدء حرب دولة الاحتلال ضد شعب غزة، حتى جاءت مصر في المرتبة الأولى لتقديم المساعدات الإنسانية، بما يعادل أكثر من ضعف ما قدمه العالم من مساعدات، لدعم سكان قطاع غزة.

توفير الاحتياجات الإنسانية

ومع المحاولات الدائمة من مصر لتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة والفلسطينيين بصورة عامة، بلغت المساعدات حوالي 7094 طنا منها أكثر من 5 آلاف من مصر وحدها والباقي من الدول الأخرى، وجرى تسليم 6 آلاف طن وصلت غزة عبر معبر رفح.

ويعد الحجم الكبير من المساعدات التي قدمتها مصر انعكاسا لدور الدولة المصرية، التي تعتبر الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، وللوضع الإنساني في القطاع بشكل عام.