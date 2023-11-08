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قطع الكهرباء عن بعض المناطق في جنوب سيناء الجمعة.. اعرف المواعيد

كتب:

داليا منير
03:56 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
قطع الكهرباء

قطع الكهرباء

أعلن اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، تنفيذ بعض أعمال الصيانة لمجموعة من محولات الكهرباء بالمدينة، ما سيؤدي إلى فصل التيار الكهربائي يوم الجمعة المقبل في عدة مناطق.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء 

وأضاف في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء هي منطقة مدخل الطريق الدائري بمدينة دهب، على أن تبدأ الأعمال بداية من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة عشر صباحا.

الصيانات الدورية للكهرباء

وذكر أن مدينة دهب تجري صيانة موسعة للإنارة العامة بناءً على توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالاهتمام بتنمية المدينة والحفاظ على البنية التحتية للمنشآت والقطاع السياحي من أجل النهوض بالاقتصاد فيتم حاليًا إجراء صيانة كاملة لجميع أعمدة الإنارة العامة بكافة قطاعات المدينة، ويجري استبدال الكشافات العاطلة بأخرى صالحة ونقل الأعمدة الهالكة بأخرى جديدة وصيانة وإصلاح جميع الكابلات وتغطية فتحات الأعمدة بعد التأكد من سلامتها.

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بقلم داليا منير