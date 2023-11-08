إيقاف مولد الكهرباء في مستشفى القدس بقطاع غزة بعد نفاد الوقود

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن إدارة مستشفى القدس التابع لها في قطاع غزة قررت تقليص غالبية الخدمات المقدمة في المستشفى بهدف ترشيد استهلاك الوقود والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية لأيام معدودة، لاسيما وأن المستشفى يعاني من شح شديد في مخزون الوقود المتوفر، والذي كان من المفترض أن ينفد اليوم.

إيقاف مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على المولد الصغير فقط

وقررت إدارة المستشفى اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على الوقود المتبقي، ومنها إيقاف مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على المولد الصغير فقط، وأيضًا إيقاف قسم العمليات الجراحية ومحطة توليد الأكسجين والاعتماد على أسطوانات الأكسجين، علاوة إلى إيقاف قسم الرنين المغناطيسي والأشعة.

كما قررت إدارة مستشفى القدس وضع جدول لتوزيع الكهرباء في مباني المستشفى الثلاثة بمعدل ساعتين لكل مبنى يوميا بعد الساعة الخامسة مساء، وذلك لضمان حصول النازحين على خدماتهم الأساسية من طهي وشحن الهواتف النقالة.

وأعربت إدارة المستشفى عن أملها في ألا تُجبر على إيقاف العمل في المستشفى في غضون أيام معدودة جراء استنفاد كل ما لديها من كميات وقود ومقومات أساسية لاستمرارية العمل، مطالبة بإيصال الوقود والإمدادات الطبية والماء والطعام الى المستشفى، الذي يعاني من شح المستلزمات الطبية والأدوية بالإضافة الى نقص حاد في الماء والطعام للمرضى والطواقم الطبية.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن أكثر من 14 الف نازح يقيموا داخل المستشفى باتوا يعانون الأمرين من اجل تأمين كميات قليلة جدا من الطعام وحليب الأطفال، وذلك بعد انقطاع الخبز منذ حوالي يومين.

المستشفى لا يزال معزولاً عن الطرق المؤدية اليه لليوم الثالث على التوالي

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إلى أن المستشفى لا يزال معزولاً عن الطرق المؤدية إليه لليوم الثالث على التوالي، بسبب إغلاق الطرق جراء قصف المنازل المحيطة والبنية التحتية.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت أمس قافلة المساعدات الإنسانية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة التي كانت تحمل إمدادات طبية منقذة للحياة إلى مرافق صحية، من ضمنها مستشفى القدس التابع للجمعية، حيث لم تصل المساعدات المنتظرة الى المستشفى حتى هذه اللحظة.

وناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجهات والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي والإغاثي بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية والمستلزمات الطبية والوقود لمستشفى القدس ولمحافظتي غزة والشمال بشكل عاجل.