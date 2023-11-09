«تموين الإسكندرية»: ضبط 909 علب سجائر مجهولة المصدر

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والإتصال السياسى بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» إنه تم شن عدد من الحملات للرقابة على الأسواق وضبط الأسواق.

ضبط 18180 سيجارة

وأشار إلى أن إدارة تموين المنتزه بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، شنت حملة تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:

- تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر مستوردة بدون فواتير، وذلك لـ909 علب سجائر بإجمالي 18180 سيجارة

- تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي

- تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السجائر بأنواعها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام

مراقبة الأسعار

وأوضح المهندس محمود القلش أن الحملات التموينية مستمرة بجميع الإدارات على مستوى الإسكندرية للسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق حتى يتم القضاء على ظاهرة إستغلال المواطنين برفع الأسعار الغير مبرر كما أكد أن تنفيذ القانون سيتم بكل حزم على المخالفين من التجار.