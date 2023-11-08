«تموين الإسكندرية» يشن حملة على المنتجات مجهولة المصدر بالأسواق

وجهت مديربة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ضربة قوية لتجار المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر لحماية المواطنين من أخطارها، وجرى تنفيذ حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية.

الرقابة على الأسواق

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى بتموين الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» إنه بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق.

نظارات وساعات وبرفان

وأشار «القلش» إلى أنه الحملة أسفرت عن التالي:

تحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر بدائرة قسم المنشية وتم ضبط الأصناف والكميات الآتية:

- عدد 70 نظارة رجالي- عدد 100 نظارة- عدد 200 نظارة أطفال- عدد 200 نظارة قراءة- عدد 200 نظارة حريمي

كما تم تحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر بدائرة قسم المنشية وتم ضبط الكميات والأصناف الآتية:

- عدد 20 سماعة رجالي- عدد 30 ساعة حريمي غير مدون عليها بيانات- عدد 20 ساعة أطفال غير مدون عليها بيانات- عدد 30 ساعة رجالي- عدد 40 ساعة غير مدون عليها بيانات

بالإضافة إلى تحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر بدائرة قسم المنشية وتم ضبط الأصناف والكميات الآتية:

- عدد 30 برفان رجالي- عدد 4 سبراي حريمي- عدد 20 ساعة حريمي- عدد 30 سبراي حريمي 250 مل- عدد 50 سبراي رجالي- عدد 30 ساعة رجالي

تحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر بدائرة قسم المنشية وتم ضبط الأصناف والكميات الآتية:

- عدد 10 سبراي حريمي ورجالي- عدد 18 برفان حريمي- عدد 15 برفان رجالي- عدد 15 برفان حريمي.

منظفات ومواد بترولية

وتم تحرير محضر حيازة منظفات مغشوشة وغير مطابقة بشرق الإسكندرية وتم ضبط:

- عدد 205 كراتين ورقية محكمة الإغلاق بداخلها عدد 12 كيس معجون صابون مركز للاستخدام المتعدد مزيل دهون.

- تحرير محضر تجميع مواد بترولية لمحطة خدمة وتموين سيارات بشرق الإسكندرية من منتج بنزين 92 بكمية 471 لترًا.

- تحرير محضر تجميع مواد بترولية لمحطة خدمة وتموين سيارات غرب الإسكندرية من منتج سولار بكمية 307 لتر من السولار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.