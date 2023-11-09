«اتحاد العمال» يحذر من 5 حالات تمنع صرف تعويض البطالة.. ما هي؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط الحصول على تعويض البطالة للمؤمن عليهم في حال فصله عن العمل، ولكنه أيضا حذر من حالات محددة يوقف فيها صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه، بحسب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، قائلا إنّ القانون حدد حالات محددة يتوقف فيها صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه، ويجب عليه أن يعرفها جيدا.

حالات توقف صرف تعويض البطالة

وأوضح البدوي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّه في أغلب الأوقات يتوقف صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه سواء للعاملين بالقطاع الخاص أو القطاع العام، دون أن يكونوا على دراية بالأسباب، لافتا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات حدد حالات معينة يتم فيها التوقف عن صرف تعويض البطالة، ويجب على المؤمن عليه أن يعرفها ومن هذه الحالات:

1 - إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.

2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص، ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف، وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

3 - إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.

4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

5 - إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة.

صرف تعويض البطالة

ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أنه في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 4 و 5، يصرف للعاملين بالقطاع الخاص أو العام ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش، وفقا للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.