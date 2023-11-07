المستندات المطلوبة للحصول على معاش الأرامل من «التأمينات»

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، 6 مستندات هامة لحصول الأرملة على معاش من الوزارة، وذلك وفقا لبنود قانون التأمينات والمعاشات، حيث يتيح القانون العديد من الخدمات للمستفيدين، منهما حصول الأرامل على المعاش، وذلك في حالة إثبات وفاة الزوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي، المستحقين للمعاش سواء كانت «الأرملة، الزوج، الإخوة والأخوات الأبناء، البنات والوالدين»، حيث يتم صرف معاشات للمستحقين وفقا للنسبة المقررة، للمستحقين الذين تتوافر فيهم صفة الاستحقاق في تاريخ الوفاة.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش "الأرامل"

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج المتوفي.

- شهادة وفاة الزوج.

- برنت من التأمينات الاجتماعية.

- قرار وصاية على الأولاد إن وُجد.

شروط حصول الأرملة على معاش

- أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي.

- أن يكون الزواج بإعلام شرعي، بالنسبة للحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.

- أن تتجاوز الأرملة سن الـ21 عامًا.

- ألا تكون الأرملة موظفة.

- الا تكون الأرملة مُؤمن عليها من التأمينات الاجتماعية.

- صورة بطاقة الزوج المتوفى.

- ألا تكون صاحبة حيازة زراعية أكثر من فدان، أو لدى زوجها المتوفى حيازة زراعية.

- ألا تكون تحصل على معاش من أي جهة أخرى تابعة للدولة.

- إعلام وراثة.

- شهادة وفاة الزوج.

- قرار الوصاية للأولاد.