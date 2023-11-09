«القومي للمرأة» ينظم دورة تدريبية لمواجهة العنف ضد النساء

نظم المجلس القومي للمرأة الدورة التدريبية الثانية بعنوان «دمج القيادات الدينية لمواجهة العنف ضد المرأة» بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة كير الدولية والذي استمر لمدة يومين، بحضور مقررات فروع المجلس بالمحافظات ومجموعة جديدة من القيادات الدينية والواعظات بالأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف والراهبات في الكنائس المصرية، وركز التدريب على آليات دمج القيادات الدينية لمواجهة العنف الموجه ضد المرأة والفتاة، تركيزًا على ختان الإناث.

جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث

وأكدت الأستاذة إيزيس محمود، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، أنّ اللقاء يأتي ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، حيث تم خلاله تسليط الضوء على تطبيب الختان من المنظورين الطبي والقانوني وآليات الإبلاغ والإحالة، ونشر الوعي بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب، وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبه أو دعا أو روّج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

تقسيم القيادات الدينية لمجموعات عمل

وأكدت تقسيم القيادات الدينية والواعظات والراهبات إلى مجموعات عمل لمناقشة دورهم خلال الفترة المقبلة لمواجهة ختان الإناث، كما قدمت مقررات فروع المجلس للمجموعات عرض للخطة القادمة لكل فرع في هذا الإطار.