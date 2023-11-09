قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى في جنين وتمنع إسعاف المصابين

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، إلى 7 شهداء، إضافة إلى 13 إصابة بالرصاص الحي بينها حالات خطيرة.

استشهاد 7 فلسطينيين منهم شقيق شهيد

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» عن فواز حماد مدير مستشفى الرازي في جنين، استشهاد الشاب أيهم محمد العامر 23 عاما من مخيم جنين، وهو شقيق الشهيد أيسر العامر.

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر طبية استشهاد ستة مواطنين آخرين، لم تعرف هوياتهم بعد استهدافهم من قبل طائرة مسيرة في مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، إن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد سبعة مواطنين، وإصابة 13 آخرين على الأقل، بالرصاص الحي بينهم حالات حرجة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى الشهيد خليل سليمان في جنين

وأوضح شهود عيان أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وتطلق النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الحتلال في سماء المدينة ومخيمها.