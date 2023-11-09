السبت.. تقديم مسرحية «الحفيد» على المسرح القومي بالعتبة

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي «الحفيد» اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري، على المسرح القومي بالعتبة.

مسرحية «الحفيد»

«الحفيد» من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، ويقدم العرض يوميًا ما عدا الأربعاء في تمام الثامنة والنصف مساء، وهو عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

أبطال مسرحية «الحفيد»

المسرحية من بطولة سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، جنا صلاح، أمير عبدالواحد، محمد يسري، زينب العبد، نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبدالباري سعد، محمود سليمان، ليلى عبد القادر، عبده عماد، ماجد مارك، فادي باسم، والطفلان جايدن جورج وزينب، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة.