سر مشادة إمام عاشور وبيكهام بعد لقاء الأهلي وسيراميكا.. ماذا فعل «بيبو»؟

لم تخلُ ملاعب كرة القدم من المناوشات والصدامات، التي باتت جزءا من المنافسة، ويطلق عليها في قاموس اللعبة «نرفزة ملعب»، إذ تنتهي بمجرد تخطي حدود الخطوط البيضاء الأربعة للملعب، لكن تلك المرة يبدو أنها متواصلة بين إمام عاشور لاعب الأهلي، وأحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا.

غضب إمام عاشور

المشادة لم يمر تلك المرة بشكل يسير، بعدما استشاط إمام عاشور، غضبًا بكلمات ألقاها أحمد رمضان بيكهام، بهمس عقب لقاء انتصار المارد الأحمر على فريقه، لكن لاعب الأهلي كان العنصر الأكثر إثارة للجدل، بعدما تعمد رفع صوته والرد عليه أمام الجميع، قبل أن يتدخل خالد بيبو لإنهاء الخلاف قبل تفاقمه.

«بتغل» جملة دارجة في لغة كرة القدم، استخدمها عاشور في مشادته مع بيكهام، والتي وصل المعنى المراد منها، باعتبار أن لاعبي سيراميكا كليوباترا استخدموا أسلوبًا صداميًا وهجوميًا طوال المباراة.

احتجاجات لاعبي الأهلي

التدخلات القوية والتصادمات أغضبت لاعبي النادي الأهلي وأجبرتهم على التحدث مع حكم المباراة في عدة مناسبات، مثلما ظهر أثناء نقل أحداث اللقاء، لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، ونشبت مشادة كلامية بين بيكهام وإمام عاشور أثناء المرور نحو غرفة الملابس.

اتهم عاشور، نظيره بيكهام بتخطي الحدود مع منافسيه، الأمر الذي جعل لاعب سيراميكا يرد عليه بصوت خافت غير مسموع، قبل أن يوجه له إمام عاشور كلمات لاقت صدى كبير عقب اللقاء، وتدخل خالد بيبو مدير الكرة سريعًا، من أجل إنهاء المناوشات حتى لا يتعرض اللاعب لأي عقوبات.

ياسر عبد الرؤوف الخبير التحكيمي، كان له رأي آخر، بالتأكيد على أن إمام عاشور ارتكب تصرفًا غير رياضي خلال اللقاء، أثناء سقوط لاعب سيراميكا على الأرض، ووجه عاشور الكرة نحو جسمه.

وقال عبدالرؤوف: «هذا سلوك غير مناسب من قِبَل إمام عاشور، وكان على الحكم منحه بطاقة صفراء، وإذا تحركت الكرة نحو منطقة حساسة بجسد لاعب سيراميكا، فإنه سيستحق الطرد».

وشارك عاشور ضمن القوام الأساسي للأهلي في مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا، لكن تم استبداله خلال الشوط الثاني من المباراة.