النشرة الرياضية: طرد إمام عاشور ومفاجأة فتوح.. والزمالك يقترب من مدرب جديد.. |عاجل

النشرة الرياضية خدمة إخبارية صباحية ومسائية، يُقدمها «الوطن سبورت» للقراء والمتابعين يوميًا، يستعرض من خلالها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المحلية والعالمية، وما يدور داخل جدران الأهلي والزمالك والأندية المصرية.

لجنة الحكام تجهز شكوى ضد رئيس بيراميدز

تستعد لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، إلى تقديم شكوى ضد ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بسبب ما كتبه ضد الحكام عقب مباراة الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

الزمالك يقترب من التعاقد مع خليفة أوسوريو

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن مسؤولي نادي الزمالك استقروا على المدير الفني الجديد لفريق الكرة، بعد رحيل خوان كارلوس أوسوريو، من تدريب الفريق.

خبير تحكيمي: إمام عاشور كاد أن يطرد أمام سيراميكا

كشف الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف، تصرف غير لائق من إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، في دوري Nile.

مفاجأة حول انضمام فتوح وصبحي إلى قائمة المنتخب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الثنائي أحمد فتوح، ومحمد صبحي، لاعبا نادي الزمالك، سيتواجدان في قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.